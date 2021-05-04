اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى يوافق على طلب استقالة وزير الصحة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:20 م
رئيس الوزراء العراقى يوافق على طلب استقالة وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب .
وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت اليوم على توصيات اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( 140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسئول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.


مصطفى الكاظمى

العراق

حريق مستشفى ابن الخطيب

وزير الصحة العراقى

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