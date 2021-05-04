رئيسة المفوضية الأوروبية: توزيع 150 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه حتى الآن تم توزيع 150 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين في تغريدة أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء إن "التطعيم يزداد سرعة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، لقد تجاوزنا للتو 150 مليون جرعة لقاح"، مشيرة إلى أن ربع المواطنين الأوروبيين قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة "سيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يوليو."