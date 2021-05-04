خبير بريطانى: تشارلز ووليام سيتركان هارى وميجان لاتخاذ ما يلزم للعودة

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قال خبير في شئون العائلة الملكية ببريطانيا إن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وإبنه الأمير وليام سيتركان للأمير هاري صاحب الترتيب الثالث في العرش وزوجته ميجان ماركل "ترتيب الأمور بأنفسهما" بينما يتحدان معا من أجل العودة إلى العمل إن أرادا ذلك.

وأضاف الخبير في الشئون الملكية البريطاني راسل مايرز -في تصريح إذاعي صحفي حسبما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية- أن أمير ويلز، البالغ من العمر 72 عامًا، وإبنه الأمير وليام، 38 عامًا، يريدان بذلك وضع خط أسفل كل من هاري وميجان اللذين كانا بمثابة سببا لإشغال العائلة الملكية.

وتابع "بالكاد رأيناهم (الأمير هاري وزجته ميجان وابنهما) لقد ظهروا على مكالمات برنامج زوم هنا وهناك. لكن لم يقم أحد بالعمل الحقيقي، وهو الخروج إلى النور والتواجد بين الناس وإلقاء الضوء على المؤسسات الخيرية المختلفة والسفر حول العالم ودول الكومنولث".

وأكد مايرز أنه متأكد من أن هاري كان خجولًا بعض الشيء عندما رأى بقية أفراد عائلته في جنازة الأمير فيليب، وقال "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى العديد منهم منذ مقابلة أوبرا وينفري حيث اتهمهم بالكثير من الأشياء".

يأتي ذلك بعد أسبوع فقط من ادعاء مايرز أن الأمير هاري "صُدم" من "الاستقبال البارد للغاية" الذي تلقاه من العائلة الملكية بعد أن سافر لحضور جنازة جده الأمير فيليب، وقد يلغي رحلته القادمة إلى المملكة المتحدة في يوليو القادم حيث من المتوقع أن يعود دوق ساسكس إلى المملكة المتحدة هذا الصيف للكشف عن تمثال لأمه الراحلة الأميرة ديانا.