حصر السيارات الكبوت لاستبدالها بأخرى ميكروباص آمنة للركاب بمدينة نقادة في قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، عن البدء فى حصر السيارات الكبوت التى تحمل تراخيص مرور قنا لإجراءات استبدالها بسيارات ميكروباص.



وقال أحمد يوسف، مدير إدارة المواقف، لليوم السابع، إن الوحدة المحلية أهابت بالسائقين مالكى السيارة الكبوت التى تحمل ركابا من القرى إلى المدينة والعكس بسرعة التوجه إلى إدارة المواقف لتسجيل سياراتهم ترخيص مرور قنا فقط.



وأوضحت محافظة أن هناك مجموعة من المميزات التى ستتوفر لسائقى تلك السيارات الكبوت المحولة إلى ميكروباص منها، تخفيض مقدم السيارات الميكروباص إلى 15% بدلا من 25%، منح العميل ميزة تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية ألف جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام، الإعفاء من رسوم الكرتة لمدة عام للمساهمة فى تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب السيارات، استبدال سيارات الميكروباص الأجرة المتقادمة التى مر عليها 20 سنة فأكثر بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، توفير مواصلة آمنة للسائق والراكب.