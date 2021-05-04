اليوم السابع
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توزيع أطنان من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة والمنوفية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:18 م
توزيع أطنان من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة والمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى- البحيرة - فريق المحافظات

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التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بعدد من الأسُر الأولى بالرعاية لتسليمهم كراتين مواد غذائية، وذلك فى إطار الدعم الدائم والمستمر لتلبية متطلباتهم، حيث سيتم توزيع عدد 10 أطنان مواد غذائية على الأسُر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسُر الفقيرة ورفع المعاناة عن كاهل الأسُر الأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالاهتمام بالأسُر الأشد احتياجا.

وخلال اللقاء قدم المحافظ التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ومؤكداً على حرصه واهتمامه على تلبية احتياجات ومطالب الأسُر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

وأشار مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية بنطاق المحافظة وفق أبحاث ميدانية، سيتم اليوم توزيع 10 أطنان مواد غذائية على الأسُر الأكثر احتياجا بواقع كرتونة تزن 30 كجم لكل أسُرة، وذلك من خلال الجمعيات المشهرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

ومن جانب آخر، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعى 20 ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.
 
ووزعت أمس الوحدات المحلية لمركزى دمنهور وأبو حمص الكراتين علي الأسر الأولى بالرعاية بقرى شرنوب وسنهور بدمنهور وعزب الدراوية والشاشة وعلبة والجرن ورستم والعزبة الجديدة بمركز أبو حمص ضمن مبادرة حياة كريم، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمحافظة.
 

محافظ المنوفية

المنوفية

توزيع كراتين مواد غذائية

كراتين مواد غذائية للاسر الاكثر احتياجاً

التضامن الاجتماعى بالمنوفية

محافظ المنوفية مع الاسر الاولى بالرعاية

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