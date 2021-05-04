اليوم السابع
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تنفيذ 47947 حكما قضائيا وضبط 103 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:47 ص
تنفيذ 47947 حكما قضائيا وضبط 103 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ضبط 26 قطعة سلاح نارى بحوزة 19 متهما، وتنفيذ 47947 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي (5174) محكوما عليهم.
 
 
كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 18 حادثا متنوعا، وضبط 103 قضايا مخدرات بإجمالي 104 متهمين، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 36 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهم، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 303 دراجات نارية مخالفة، وفى مجال إعادة الدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تم إعادة 10 دراجات نارية، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 6 سيارات، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23862 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية. 
 
 

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