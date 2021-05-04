تعرف على تفاصيل استئناف السفر خارج السعودية بداية من 17 مايو

إيمان حنا

تماشيا مع إعلان حكومة السعودية السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج. وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد-19 كاملتين، كما الذين تلقوا جرعة واحدة شرط أن يكون قد مر 14يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

كما نص على السماح بنقل المتعافين من فيروس كورونا شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد-19خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

و أكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من الاثنين 5 شوال الموافق 17 مايو.

ونبهت عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم وحرصاً على سلامتهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الهيئة العامة للطيران المدني سخرت إمكاناتها وجهودها كافة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وتهيئة المطارات بجميع خدماتها ومرافقها لتعود كما كانت، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت في اعتبارها المعايير الصحية من أجل تحقيق سفر آمن ومطارات توفر سبل السلامة.