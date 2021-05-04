تشريح جثة عجوز عثر عليها بإحدى الترع فى أبو النمرس لكشف ملابسات الوفاة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة سيدة مسنة تم العثور على جثتها فى إحدى الترع بمنطقة أبو النمرس، لكشف ظروف وملابسات مقتلها، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسنة بإحدى الترع، في أبو النمرس، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة بإحدى الترع في أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية ربة منزل مسنة متغيبة عن مسكنها، وتم انتشال جثتها، وجاري تكثيف التحريات لبيان حقيقة انتحارها لمرورها بأزمة نفسية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.