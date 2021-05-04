بشائر عودة السياحة الروسية تصل مطار القاهرة.. أولى الرحلات تصل من سان بطرسبرج

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، فى أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة فى عام 2018.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه لأول مرة يتم تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، حيث وصلت الرحلة رقم 4399 N والتى سيرتها خطوط نوردويند ايرلاينز الروسية، مساء اليوم، وعلى متنها قرابة 75 راكباً وقد هبطت بمبنى الركاب رقم 2 والمخصص لشركات الطيران الأجنبية التى تصل بمطار القاهرة الجديد.

وأوضحت المصادر، أنه سوف يتم تشغيل رحلات جوية بشكل منتظم بين بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، خلال الفترة القادمة بدءًا من اليوم، موضحاً أنه لم يتم تحديد عدد رحلات أسبوعى بعد للشركة الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت المصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل المنقضى ومطلع مايو الجاري، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة فى عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التى تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالى الشركات التى تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.