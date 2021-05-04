انقطاع الكهرباء عن مدينة أسوان الجديدة 9 ساعات بسبب عطل فنى

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان الجديدة، اليوم، الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائى، لمدة 9 ساعات فى أنحاء متفرقة بالمدينة، نتيجة عطل فنى مفاجئ، وتم الدفع بفريق صيانة لإصلاح العطل وإعادة التيار مرة أخرى.

واشتكى سكان المدينة من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى بمدينة أسوان الجديدة، والتى تتكرر خاصة مع حلول فصل الصيف وتستمر لساعات طويلة، بسبب رداءة الشبكات الكهربائية المستخدمة فى المدينة الناشئة، موضحين بأن جهاز المدينة لا يوجد فيه فريق فنى متخصص فى صيانة أعطال الكهرباء، وهو الأمر الذى يستدعى طلب فريق فنى من شركة الكهرباء بمدينة أسوان التى تبعد نحو 15 كيلو مترا، مما يستغرق وقتا طويلا لإعادة التيار.

وأشاروا إلى أن شركة توزيع الكهرباء، حاولت استلام المدينة بالكامل من جهاز المدينة إلا أن هناك بعض المناطق ومنها منطقة المجاورة الثالثة "34 فدان" رفض جهاز المدينة تسليمها لشركة التوزيع نظرا لكثرة المشاكل الفنية التى توجد بها.

ومن جانبهم، أوضح مسئولو جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن هناك عطل مفاجئ أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بأنحاء متفرقة بالمدينة، وتم إخطار فريق الصيانة المتخصص لإصلاح العطل وإعادة التيار مرة أخرى.