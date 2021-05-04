اليوم السابع
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القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:34 ص
القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى العقارات والسيارات جريمة غسيل الأموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
 
 
وتبين قيام المتهمين بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

جريمة غسيل الأموال

غسيل أموال

تجارة مخدرات

مخدرات

عقارات

سيارات

الأمن العام

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