إصابة 4 بينهم 2 بطلقات خرطوش فى مشاجرتين بسبب المصاهرة والجيرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرتين بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجوار والمصاهرة نتج عن المشاجرة الأولى إصابة طالب، والمشاجرة الثانية إصابة 3، وتم ضبط سلاح نارى تم استخدامه فى المشاجرة، والتحفظ على المتهمين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرتين بدائرة المركز وتمت السيطرة عليهما وضبط المشاركين فيهما والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث المركز، والرائد احمد صابر، معاون أول مباحث المركز بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين طرف أول طالب مصاباً "اشتباه كسر منخسف بعظام الجمجمة"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وطالب آخر، وبين طرف ثان عامل 61 سنة، الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات مالية بينهما.

وجاءت المشاجرة الثانية بدائرة مركز سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين طرف أول عامل مصاباً "برش خرطوش بالذراع الأيمن"، ومحاسب مصاباً "برش خرطوش بالظهر"، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وبين طرف ثان نجار مصاباً "جرح رضي بفروة الرأس"، وتم نقله لمستشفي أخميم المركزي، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدي لحدوث إصابتهما بسبب خلافات المصاهرة، تم تحرير محضرين وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.