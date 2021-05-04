أخبار مصر.. الحكومة تتوقع 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام المالى 2022/2021

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها الرئيس السيسى يستعرض جهود الحكومة في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر، إضافة إلى الحكومة تتوقع 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية فى العام المالى 2022/2021

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..







الرئيس السيسى يستعرض جهود الحكومة في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011.





الحكومة تتوقع 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية فى العام المالى 2022/2021



ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وتوقعت السعيد، أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.





رسمياً..الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكام لاتحاد الكرة ويطلب أجانب



أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.





44 % زيادة فى نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة



ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ترفض طعن الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"



رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.

أجواء شديدة الحرارة غدا بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 43 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أول الأسبوع المقبل



تطرح هيئة السكة الحديد للحجز أمام الجمهور مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك مع بداية الأسبوع المقبل، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط قبل موعد السفر بـ 24 ساعة.

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال.. المقاتلات الجديدة تتميز بالقدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى.. تمتلك منظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة.. وتتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد



فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة، وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة " داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.





الصحة تخصص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.. وتعلن مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساء يوميا خلال شهر رمضان.. 33 مركزا بالقاهرة.. 23 بالجيزة.. و3 بسوهاج و4 بالمنيا و14 مركزا بالشرقية والغربية



خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.





أول يوم لتلقى طلبات رخص البناء.. تعرف على مدن وأحياء بدأت المنظومة الجديدة



تستأنف المحافظات اليوم الثلاثاء، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

شركات أدوية أمريكية تطور لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات



أعلنت شركات أدوية ومختبرات حكومية أمريكية، أنها تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، تؤخذ بشكل حبوب أو بخاخات الأنف، وتكون أسهل فى تخزينها من اللقاحات الحالية التى تؤخذ عن طريق الحقن.. مؤكدة أن هذه اللقاحات ستكون لديها القدرة على توفير استجابات مناعية، تدوم فترة زمنية أطول وستكون أكثر فاعلية ضد السلالات المتحورة، ما قد يساعد على تجنب الأوبئة في المستقبل.





تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا فى أغلب الدول الإسلامية



تستعد معظم الدول الإسلامية لتحرى هلال العيد مساء الثلاثاء المقبل، فى الوقت الذى أعلن مركز الفلك الدولي توقعاته بشأن يوم العيد فى تلك الدول.





العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا 23 رمضان



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، الموافق 23 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية.





اتحاد الكرة يتمسك بحكام مصريين فى مباراة القمة 10 مايو



تمسك مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام مصرى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 10 مايو الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز. ورفض مسؤولو الجبلاية طلب أى من الناديين بتعيين حكام أجانب بسبب ضيق الوقت وصعوبة مخاطبة دول أوروبية لاستقدام حكام فى ظل إجراءات فيروس كورونا والعزل المتبع فى بعض الدول، إلى جانب أن هناك قرارا مسبقا من اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة ورفض استقدام أجانب.