10 أطعمة للحماية من الإصابة بسرطان الثدى .. أبرزها التوت والتفاح

ندى سليم

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، وهو سرطان تنمو فيه الخلايا في ثديك وتنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ، ما يؤدي إلى تكوين كتلة من الأنسجة تسمى الورم، وتشمل أعراض سرطان الثدي ظهور كتلة في الثدي أو الإبط، وعادة ما تكون غير مؤلمة، بالإضافة إلى وجود سوائل من الحلمتين، وحدوث تغير في نسيج جلد الثدي أو الحلمة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، نتعرف في هذا التقرير على الأطعمة التي تساعد في الوقاية من سرطان الثدي.



وهناك بعض الأطعمة التى تساعد في الوقاية من سرطان الثدي: 1. 1. التوت

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، والتى تحمي خلايا الجسم من التلف وتمنع أيضًا نمو الخلايا السرطانية.



2. الثوم والبصل والتى تحتوي على مركبات الكبريت العضوي ومضادات الأكسدة الفلافونويد وفيتامين سي ما تحمى الخلايا من تكون الخلايا السرطانية.



3.الخضراوات الورقية مثل السبانخ والتى تحتوي على مضادات الأكسدة، والتى تعمل على إزالة السموم من الدم، كما أنها تحتوي على حمض الفوليك وهو فيتامين ب المعروف باسم مضاد للسرطان.



5. الفاصوليا

يساعد المحتوى العالي من الألياف والفيتامينات والمعادن في الفاصوليا على تقليل المخاطر من سرطان الثدي.



6. فواكة الحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفى لانها غنية بفيتامين ج وحمض الفوليك والكاروتينات ومضادات الأكسدة التى تحمي من الإصابة بسرطان الثدى، بالإضافة إلى فوائدها المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة



7. التفاح والخوخ والكمثرى كل منهما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في التفاح والخوخ والكمثرى والتى تمنع نمو وانتشار خلايا سرطان الثدي.



8.الأطعمة المخمرة يعتبر الزبادي ومخلل الملفوف من الأطعمة التى تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



9. الأسماك الدهنية تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين على دهون أوميجا 3 والسيلينيوم ومضادات الأكسدة، والذى قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي.