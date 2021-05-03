وريث سامسونج يصبح أغنى مالك أسهم فى الجنوبية كوريا بعد استلامه ميراثه

وكالات

برز لي جيه -يونج، نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، كأغنى صاحب أسهم في كوريا الجنوبية، بعد أن استلم ميراثه من والده الراحل، وذلك وفقا لما ذكره معهد متعقب للشركات اليوم الاثنين.

وظهرت والدته واختاه ما بين المرتبتين الثانية والرابعة، وتراجع كيم بوم-سو مؤسس ورئيس شركة كاكو المشغلة لتطبيق المراسلة الهاتفي الشهير إلى المركز الخامس، وفقا لمعهد سي إكس أو.

ونشرت وكالة يونهاب الكورية، أن قيمة أسهم "لي" بلغت 15.62 تريليون وون (14 مليار دولار)، ليصبح الأغنى من بين 90 فردا من أفراد الأسر المسيطرة على الائتلافات الكبرى، وبزيادة 7 تريليونات وون مقارنة بشهر سابق.

وقد ورث "لي" في أواخر مارس ما يقرب من 10% من أسهم شركة التأمين على الحياة، أكبر مساهم في سامسونج للإلكترونيات، وأسهما في وحدات مجموعة سامسونج من والده الراحل لي كون-هي.

وتوفى "لي" الأب في يوم 25 أكتوبر عن عمر يناهز 78 عاما، بعد أكثر من 6 سنوات على دخوله المستشفى على إثر الإصابة بأزمة قلبية.

وكان "لي" الأب هو أغنى مالك أسهم في البلاد خلال العشر سنوات الماضية، وبلغت قيمة أسهمه 17.7 تريليون وون بحلول نهاية أكتوبر.

وخلف "لي" زوجته هونج را-هي، وابنه الوحيد جيه-يونج وابنتيه بو-جين وسيو-هيون.

وجاءت هونج في المرتبة الثانية بأسهم تبلغ قيمتها 11.43 تريليون وون، وخلفتها بو-جين رئيسة فندق شيلا بـ7.78 تريليونات وون وسيو-هيون المسؤولة عن مؤسسة سامسونج للرعاية بـ7.21 تريليونات وون.

وتراجعت مرتبة كيم من المركز الخامس إلى الثالث بـ6.71 تريليونات وون، وخلفه جونج مونج-كو الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي موتور بـ5.6 تريليونات وون، وسوه كيونج-بيه رئيس شركة أموريباسيفيك (Amorepacific) لتصنيع مستحضرات التجميل بـ4.96 تريليونات وون، وجونغ أوي-سون رئيس مجموعة هيونداي موتور بـ3.73 تريليونات وون، وفقا للمعهد.