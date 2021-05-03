اليوم السابع
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نقابة العاملين بالسكك الحديدية: صرف 750 جنيها منحة عيد الفطر للعاملين

الإثنين، 03 مايو 2021 11:22 ص
نقابة العاملين بالسكك الحديدية: صرف 750 جنيها منحة عيد الفطر للعاملين عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر
كتبت آية دعبس

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قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن وزير النقل كامل الوزير، قد وافق على طلب النقابة العامة بصرف منحة عيد الفطر للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق وكافة الشركات التابعة للهيئة والعاملين بنظام 55 يوم كالمتبع سنويا، مشيرا إلى أن تلك المكافأت مُدرجة بموازنة الهيئة.
 
وأوضح فكرى، فى تصريحات لليوم السابع، أن إجمالى المبلغ المُستحق للصرف لكل عامل هو 750 جنيها، وللعمالة الموسمية 500 جنيه، ووجه لشكر لوزير النقل والمهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستجابتهما لطلب النقابة بالصرف.
 
من ناحية أخرى، كانت قد أكدت هيئة السكة الحديد، إتاحة 20% من مقاعد القطارات للحجز عبر شبكة الإنترنت سواء من خلال تطبيق الحجز الموجود بالموبايل أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت طوال فترة عيد الفطر، مشيرة إلى أن هذه القواعد معمول بها خلال حجز مقاعد القطارات التى ستتحرك نهاية رمضان وبعد العيد للتيسير على جمهور المسافرين.
 
وحددت هيئة السكة الحديد، قواعد لحجز التذاكر تشمل حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

نقابة العاملين بالسكك الحديدية

منحة عيد الفطر

منحة عيد الفطر للعاملين بالسكة الحديد

نقيب العاملين بالسكة الحديد

منحة العيد للعاملين بالمترو

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