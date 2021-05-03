موجز أخبار مصر.. تحرير محاضر لـ15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، الداخلية تحرر محاضر لـ15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا، فيما تبدأ موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء يعقبها انخفاض في الدرجات بداية الأسبوع المقبل، ويلتقى الأهلى وغزل المحلة اليوم في إطار مسابقة الدورى العام.

الداخلية تحرر محاضر لـ15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا

نجحت وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ(15841) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15800) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1127) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (757) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (7695) شيشة.

موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض في الدرجات.. اعرف خريطة الجو حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 3 مايو 2021 إلى السبت 8 مايو 2021

الصحة تؤكد توافر مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات

أكدت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون استراتيجى من الأكسجين الطبى بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

الكهرباء: تركيب العدادات الكودية لكل من سدد المقايسات بأسرع وقت

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل من توافرت لديه الشروط بالطلبات التى تم تقديمها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية فى أسرع وقت ممكن.

عبد الله سلوم ومحمود مرعى ينافسان بشار الأسد فى انتخابات الرئاسة بسوريا

أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقى طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

الذهب يرتفع 4 جنيهات فى مستهل تداولات الأسبوع وعيار 21 يسجل 780جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين، ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة للمستهلكين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة 1780 دولار للأونصة.

التعليم تعلن دمج درجات الترمين الأول الثانى لطلاب صفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات الطالب فى الفصل الدراسى الثانى التى تشمل امتحانى شهرى مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التى حصل عليها التلميذ فى الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية.

موسيمانى وخالد عيد وجها لوجه لأول مرة مع الأهلى والغزل بسبب كورونا

تعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، هى الصدام الأول بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر وخالد عيد المدير الفنى للغزل بعدما تسبب فيروس كورونا فى إبعادهم عن مباراة الدور الأول للفريقين، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية دون رد سجلها محمد شريف هدفين وكهربا هدفاً فى اللقاء الذى أقيم فى 18 ديسمبر 2020 على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية للمسابقة.