اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تصادم علي الطريق الغربى بأسوان

الإثنين، 03 مايو 2021 11:29 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تصادم علي الطريق الغربى بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين صباح اليوم الاثنين فى حادث شهده الطريق الصحراوي الغربي بين سيارتين ميكروباص وملاكى.

وتلقى مرفق إسعاف اسوان، إخطاراً، يفيد بتصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بالطريق الصحراوي الغربي،على بعد 10 كيلو مترا من كمين أسوان الغربى، مع وجود وفيات ومصابين.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين وفاة ثلاثة أشخاص هم " فرحة .م .ك " 20 سنة، و"عيد .ب .أ "48 سنة، و" محمد .ب أ  " 60سنة، فيما أصيب 12 آخرين بينهم حالة مجهولة الهوية.وتم نقل جثث المتوفين إلى المشرحة و المصابين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج ، وتحرر محضر شرطي بالواقعة.

 

 

 


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