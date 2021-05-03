مصرع شاب قفز من أعلي كوبري نفيشة في ترعة الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ألقي شاب بنفسه بترعة الإسماعيلية بعد القفز من أعلى كوبرى نفيشة بحي أول بمحافظة الإسماعيلية. تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه بترعة الإسماعيلية بعد القفز من أعلى كوبري نفيشة.

وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، تحرياتها، حول الواقعة وظروف ملابساتها، لكشف غموض الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وقال شهود عيان، إن شخص مجهول قفز من أعلي الكوبري بترعة الإسماعيلية، ظهر اليوم الإثنين، في ظروف غامضة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص بإلقاء نفسه بترعة الإسماعيلية. وصل فريق من الإنقاذ النهرى، بمديرية أمن الإسماعيلية، موقع الانتحار في محاولة انتشال جثة شاب غرق في ترعة الإسماعيلية.