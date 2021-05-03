مصرع ربة منزل ورضيعها تحت عجلات سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق فى بشتيل

كتب سليم على

لقيت ربة منزل وطفلها البالغ من العمر 6 أشهر، مصرعهما إثر اصطدام سيارة ملاكى بهما خلال عبورها الطريق بمنطقة بشتيل فى إمبابة. وعلى الفور تم نقل المجنى عليها وطفلها إلى المستشفى، وتم التحفظ على سائق السيارة وتسليمه إلى قسم الشرطة، وبسؤال شهود عيان أفادوا أن المجنى عليها خلال عبورها الطريق دهسها سائق سيارة ملاكى واصطدم بكشك فاكهة وأصاب عاملا به أثناء محاولته الهرب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووفاة ربة منزل وطفلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين أنه أثناء سير المجنى عليها وعبورها الطريق بمنطقة بشتيل صدمتها سيارة ملاكى وتوفت هى وطفلها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.