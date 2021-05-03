مستشفى بالمحلة يتهم مواطنًا بإحداث تلفيات بها بسبب وفاة والده

كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بشأن تعدى أسرة أحد المرضى على العاملين بإحدى المستشفيات بالغربية.

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (محامى فرع نقابة الأطباء بالغربية) بتضرره من أحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) لقيامه بإحداث تلفيات بمستشفى المبرة بالمحلة عبارة عن (كسر زجاج باب الإستقبال بالمستشفى - كسر عدد "6" ترمومتر - إتلاف جهاز لقياس ضغط الدم).

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقه ، وبسؤاله قرر أنه توجه بوالده المريض فجرا لتلقى العلاج بالمستشفى ، وتم ترك والده بالاستقبال حتى أن توفى دون إسعافه ، فحدثت له حالة هياج ، وقام بإصطحاب الجثمان وإنصرف ، وإتهم إدارة المستشفى بالإهمال فى علاج والده.

بإستكمال الفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول المحلة من إدارة شرطة النجدة من موظف أمن إدارى بوجود شخص فى حالة هياج داخل المستشفى إثر وفاة والده.. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم التقابل مع موظف الأمن الإدارى بالمستشفى ، والذى قرر بانصراف الشخص المشار إليه عقب إصطحابه لجثمان والده من المستشفى ، وأكد على عدم وجود تلفيات بالمستشفى.. تم تحرير محضر بالواقعة.

ومراعاةً لوفاة والده فقد تم صرف المشكو فى حقه، وأخذ عليه التعهد اللازم عليه بالحضور صباح باكر لعرضه على جهات التحقيق.