متى تذهب للمستشفى بعد تناول الفسيخ؟.. الصحة تجيب

كتب ولبد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالتسمم الغذائى الناتج عن تناول الفسيخ والأسماك المملحة قائلة : نحذر من تناول الفسيخ فطريقة تصنيعة خطرة نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائي بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

ولفتت إلى أنه عند الشعور بأي أعراض مرضية بعد تناول الفسيخ مثل (جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقي العلاج والرعاية اللازمة مؤكدا توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة.

ووجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات للموطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة.