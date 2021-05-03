جاء ذلك -حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب خلال تصريحات الوزير فى ندوة حول التعاون عبر الحدود في قطاع الطاقة المتجددة، بعد يوم من انتقاد بيونغ يانغ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في سلسلة من التصريحات اللاذعة.

وشدد وزير الوحدة أنه لا ينبغى تصعيد التوترات تحت أى ظروف فى شبه الجزيرة الكورية، متعهدا بمواصلة الجهود لإحداث تغيير "ذى مغزى" فى العلاقات المتعثرة بين الكوريتين.