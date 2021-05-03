كشف طبى شامل على المقيمين بقصر ضيافة كبار السن فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، ومها الحفناوى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بزيارة إلى قصر ضيافة كبار السن التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وخلال الزيارة تم مراجعة الحالة الصحية للمقيمين في الدار وبناء عليه تم التنسيق لنقل الحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم بمجمع الإسماعيلية الطبى، بمرافقة فريق من مشرفى مديرية التضامن الإجتماعي لرعايتهم أثناء الإنتقال وحتى توقيع الكشف الطبى عليهم .

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إنه أجرى التحاليل والإشاعات اللازمة لجميع الحالات، التى شملت جراحات الأوعية الدمويه وجراحات القلب، وفحص وظائف الكبد والكلى، ومتابعة قلب وباطنه وصدر ونفسية وعصبية، مع حجز أحد الحالات بالمجمع لإستكمال ومتابعة مراحل العلاج.

أضاف، "حطب"، أن جميع إحتياجاتهم من العلاج سيتم صرفها مع توصيلها حتى مقر اقامتهم بالدار، كما أعلن عن قيام مديرية الصحه بتسجيل المقيمين من كبار السن على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا فى أسرع وقت، قيام فريق من إدارة الأمراض المتوطنة بتعقيم وتطهير الدار بشكل دائم ومستمر.

يأتى هذا فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعة مؤخرًا بين مديرية التضامن الإجتماعي ومديرية الشئون الصحية، ويتضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية تقديم الخدمات الصحية بدور رعاية الأيتام ودور المسنين التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، من خلال تقديم الخدمات الوقائية "خدمات الترصد للأمراض المعدية، وخدمات صحة البيئة، وأعمال مراقبة الغذاء، وخدمات التطعيمات" وخدمات الرعاية الأساسية عن طريق تسجيل أبناء دور الأيتام ودور المسنين بالتأمين الصحي الشامل، وإرسال فرق لإجراء الفحص الشامل لهم بصفه شهرية وتقديم الخدمات الطبية، بجانب خدمات التمريض، كذلك تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي ومكافحة الأمراض المتوطنة والخدمات الطارئة والإسعاف".

مجمع الإسماعيلية يتسقبل كبارالسن للكشف عليهم

كشف طبى على المقيمين بقصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية

جانب من الكشف

كشف طبى على المقيمين بقصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية

رعاية كبار السن صحيًا

قصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية

أحدى المرضى داخل مجمع الإسماعيلية