اليوم السابع
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قارئ النصر محمد حصان.. أقصر القراء نفسا وأستاذ الوقف والابتداء.. فيديو

الإثنين، 03 مايو 2021 04:44 ص
قارئ النصر محمد حصان.. أقصر القراء نفسا وأستاذ الوقف والابتداء.. فيديو محمد حصان

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فى مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الشيخ محمد عبدالعزيز حصان، فى 2 مايو 2003، فالشيخ حرمه الله من نعمة البصر، ومنحه حنجرة فولاذية عذبة الصوت.
 
ولد الشيخ محمد عبدالعزيز حصان، فى 22 أغسطس 1928، بقرية "الفرستق" بالغربية، حفظ القرآن الكريم فى السابعة، وتعلم القراءات السبع خلال عامين فقط، وقبل أن يبلغ العاشرة من عمره كان عالمًا بأحكام القرآن.
 
لم يكن يدري أنه سيصبح محط أنظار الجميع، فعلى الرغم من كونه أقصر القراء نفسا، لكنه حظى باهتمام الباحثين والقراء والموسيقيين ولقب بـ"أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمى".
 
عندما وقعت نكسة 5 يونيو 1967، تمنى من الله أن يقرأ قرآن فجر اليوم الذي ستحارب فيه مصر العدو الصهيوني، وشاءت الأقدار واعتذر الشيخ محمود البجيرمي يوم 6 أكتوبر لوفاة حماه، واختير الشيخ حصان بدلا منه، و رحل الشيخ حصان فى ليلة يوم الجمعة 2 مايو 2003.

محمد حصان

نصر اكتوبر

الشيخ محمد حصان

القارئ محمد حصان

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