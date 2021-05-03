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ضبط 200 كرتونة رنجة فاسدة بالدقهلية في شم النسيم

الإثنين، 03 مايو 2021 06:31 م
ضبط 200 كرتونة رنجة فاسدة بالدقهلية في شم النسيم رنجة
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة حملات أسفرت جهودها عن ضبط عدد (24) قضية تموينية متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بميت غمر.. لحيازته (عدد 200 كرتونة وصندوق رنجة مدخنة.. بإجمالى وزن واحد طن).. غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.  

وتمكنت الجهود من ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بميت غمر.. لحيازته (عدد 150 كيلو جرام سردين مملح).. بدون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

وأثمرت الجهود عن ضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بميت غمر.. لحيازته (عدد 200 كيلو جرام فسيخ وسردين مملح) بدون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها، وضبط صاحب محل لبيع الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بميت غمر.. لحيازته (عدد 150 كيلو جرام فسيخ وسردين مملح) بدون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف عليها.

      

 

 

 


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