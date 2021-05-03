دراسة ألمانية تحذر: الإفراط فى تناول الطعام المملح يضعف الجهاز المناعى

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها مركز ماكس ديلبروك للطب الجزيئي في جمعية هيلمهولتز الألمانية، أن الكثير من الملح يمكن أن يعطل توازن الطاقة في الخلايا المناعية ويمنعها من العمل بشكل صحيح، وبالنسبة للكثيرين منا، فإن إضافة الملح إلى الوجبات هو أمر طبيعي تمامًا ولكن هذا الأمر خطير للغاية على الصحة، حيث يؤدى إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الملح إلى اضطراب شديد فى توازن الطاقة فى الخلايا المناعية ومنعها من العمل بشكل صحيح.



اضرار الملح

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، قالت الدكتورة سابرينا جيسبرجر من معهد برلين لبيولوجيا الأنظمة الطبية، إن الملح يعطل السلسلة التنفسية في الخلايا وذلك من خلال اجرائهم المزيد من الأبحاث والنظر في عملية التمثيل الغذائي للخلايا المناعية التي تعرضت لتركيزات عالية من الملح ظهرت التغييرات بعد ثلاث ساعات فقط إنه يعطل سلسلة الجهاز التنفسى، مما يجعل الخلايا تنتج كمية أقل من ATP أو الطاقة وتستهلك كمية أقل من الأكسجين.

ويعتبر (أدينوسين ثلاثي الفوسفات) هو الوقود الذي يمد جميع الخلايا بالطاقة كما يوفر الطاقة لتصنيع البروتينات والجزيئات الأخرى اللازمة لقوة العضلات وتنظيم التمثيل الغذائي، يتم إنتاجATP في الميتوكوندريا ، "محطة توليد الطاقة" في الخلية ، باستخدام سلسلة معقدة من التفاعلات الكيميائية الحيوية المعروفة باسم السلسلة التنفسية الملح يؤدى الى وقف كل هذه العمليات.

وأكدت الدراسة أن العواقب الصحية تتمثل فى أن زيادة الأطعمة المالحة تؤدى إلى نقص الطاقة ما يتسبب في نضوج الخلايا بشكل مختلف فضلا عن زيادة خلايا بالجهاز المناعى تسمى"البالعات" التي تتمثل مهمتها في التعرف على مسببات الأمراض في الجسم والقضاء عليها، بجانب أن تناول الطعام المملح يؤدى الى تعزيز الاصابة بالالتهاب مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.