تطعيم نزلاء دار فاقدى الرعاية بالشرقية بلقاح كورونا ضمن "حياة كريمة".. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل دار فاقدي الرعاية بالشرقية، لاجراء تطعيم للنزلاء بلقاح كورونا ، وقامت الفرق الطبية المخصصة بتطعيم المواطنين من نزلاء الدار باللقاح .

وقال محمد السيد مدير الدار، إن التطعيم ضمن الحرص علي الحالة الطبية للنزلاء ، من الوباء ، مضيفا أنه يتم تنفيذ قوافل طيبة بصفة منتظمة بجانب الرعاية الطيبة والنفسية لهم .

وأكد أنه يتم تطعيم 180 نزيل من رجال وسيدات وكذلك طاقم الموظفين والعمال بالدار، مشيرا إلى أن الدار هي الأولي التي ينفذ بها البرنامج القومي للقضاء على ظاهرة المشردين وأطفال الشوارع ولتوفير حياة كريمة لهم ، بحيث يضم المواطنين كبار وصغار والذين بلا مأوى ، و الدمج بينهم من خلال بعد الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، لتوفير مناخ اسري بينهم .

وتابع أن الدار تمت رفع كفاءتها بمعرفة صندوق تحيا مصر وتضم عدد من المباني وملاعب وصالات الأنشطة .

وفي سياق متصل ، قامت الفرق الطبية المخصصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بتطعيم مرضي الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بلقاح كورونا، وذلك تزامناً مع تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية، والمواطنين بأماكن التجمعات ودار المناسبات، والتي إنطلقت فاعليتها صباح اليوم، للمرة الأولي بمحافظة الشرقية، وذلك تيسيراً علي المرضي والمواطنين من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم.