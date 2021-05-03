اليوم السابع
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تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح فيروس كورونا بمستشفيات الدقهلية ..صور

الإثنين، 03 مايو 2021 11:52 ص
تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح فيروس كورونا بمستشفيات الدقهلية ..صور وكيل صحة الدقهلية يتابع تلقى مرضى الغسيل الكلوى لقاح كورونا
الدقهلية - فريق المحافظات

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بدأت اليوم الإثنين، فعاليات تطعيم مرضى الغسيل الكلوى ضد فيروس كورونا بجميع وحدات ومراكز الكلى بمستشفيات الدقهلية، حيث شهد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوى بوحدة الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد ، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

وأوضح مكى أنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوى على الموقع بواسطة مديرية الصحة ، وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم ، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي

وأشار وكيل وزاره الصحه إلى أنه تم اليوم بدء فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا لجميع مرضى الغسيل الكلوى أثناء تلقى خدمة الغسيل بجميع مراكز ووحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الاسرة بالدقهلية . 

 ودعى مكى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى لقاح فيروس كورونا .

 

تلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا بالدقهلية
تلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا بالدقهلية

 

جانب من تلقى المرضى اللقاحد
جانب من تلقى المرضى اللقاحد

 

مرضى الغسيل الكلوى يتلقون لقاح كورننا
مرضى الغسيل الكلوى يتلقون لقاح كورننا

 

وكيل صحة الدقهلية مع المواطنين أثناء تلقيهم اللقاح
وكيل صحة الدقهلية مع المواطنين أثناء تلقيهم اللقاح

 

وكيل صحة الدقهلية يتابع تلقى المواطنين بلقاح كورونا
وكيل صحة الدقهلية يتابع تلقى المواطنين بلقاح كورونا

 

وكيل صحة الدقهلية يشرف على تلقى المواطنين للقاح
وكيل صحة الدقهلية يشرف على تلقى المواطنين للقاح

 


الدقهليه

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الغسيل الكلوى بالدقهلية

الموقع الالكترونى لتسجيل لقاح كورونا

وكيل صحة الدقهلية

تلقى لقاح فيروس كورونا

مرضى الغسيل الكلوى يتلقون لقاح كورونا

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