بوليتيكو: نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت ترفع معظم قيود كورونا فى 19 مايو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت تستعد لرفع معظم القيود المتعلقة بوباء كورونا في 19 مايو، لتضع بذلك نهاية لبعض أوامر الإغلاق الأكثر صرامة في البلاد وبروتوكولات التباعد الاجتماعي المفروضة أثناء الوباء.

ويأتي النهج الموحد - الذي تم الإعلان عنه بشكل منفصل يوم الاثنين من قبل الحكام الثلاثة - في أعقاب خلاف عام بين حاكم نيويورك أندرو كومو وعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، حيث تزيد الكراهية المتبادلة بين المسئولين الديموقراطيين حيث يواجه كومو دعوات للاستقالة وسط فضحتين ويختتم دي بلاسيو فترة ولايته الثانية.

وكشف كومو النقاب عن أحدث إقليمية خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الصباح في مدينة نيويورك ، بينما أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي فيل مورفي عن جدول زمني مماثل خلال إحاطته الإعلامية المنتظمة في ترينتون. كان حاكم ولاية كونيتيكت نيد لامونت قد أعلن في وقت سابق عن خطط لإنهاء معظم القيود المتعلقة بكورونا في ولايته.

وقال كومو: "هذا إعادة فتح رئيسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفًا أنه في حين أن التوجيهات الواردة من نيوجيرسي وكونيتيكت لن تكون متطابقة ، فإن سياساتنا تكمل بعضها البعض، ولا أعتقد أنها تثقل بعضها البعض . "

قال مورفي إن إعادة الفتح ستحدث "طالما أننا لا نرى تراجعًا في مقاييسنا"، موضحا "لدي كل التوقعات ... أننا سنصل إلى الموعد المستهدف في 19 مايو ".

ستستأنف هيئة النقل الحضرية في نيويورك الخدمة على مدار 24 ساعة في 17 مايو لاستباق رفع حظر التجول وإعادة فتح الشركات والمساحات المكتبية.

في 19 مايو ، ستنتهي معظم قيود السعة عبر منطقة الولايات الثلاث. لن تخضع المكاتب والمطاعم والمتاحف والمسارح لحدود السعة بعد الآن ، على الرغم من أنها ستحتاج إلى الحفاظ على متطلبات التباعد الاجتماعي 6 أقدام والتي أوصت بها المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قال كومو: "إذا غير مركز السيطرة على الأمراض توجيهاته ، فسنغير توجيهاتنا".