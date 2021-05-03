انتشال سيارة سقطت بالرياح التوفيقى بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، من انتشال سيارة انقلبت بنهر النيل بنطاق كفر شكر، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغا من اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، بإنقلاب سيارة نقل بالرياح التوفيقى بنطاق دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى انتشال السيارة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

السيارة بعد سقوطها بمياه الرياح التوفيقى