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انتشال سيارة سقطت بالرياح التوفيقى بكفر شكر

الإثنين، 03 مايو 2021 10:11 م
انتشال سيارة سقطت بالرياح التوفيقى بكفر شكر خلال انتشال السيارة من المياه
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، من انتشال سيارة انقلبت بنهر النيل بنطاق كفر شكر، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغا من اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، بإنقلاب سيارة نقل بالرياح التوفيقى بنطاق دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى انتشال السيارة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

السيارة بعد سقوطها بمياه الرياح التوفيقى

السيارة بعد سقوطها بمياه الرياح التوفيقى

 

السيارة عند رفعها من المياه
السيارة عند رفعها من المياه

 


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

مدينة كفر شكر

مجلس مدينة كفر شكر

انقلاب سيارة

الرياح التوفيقى

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