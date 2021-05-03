اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اليوم السابع" تنفى صحة منشور متداول عن قرار مزعوم لرئيس الوزراء

الإثنين، 03 مايو 2021 01:08 ص
"اليوم السابع" تنفى صحة منشور متداول عن قرار مزعوم لرئيس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت مؤسسة "اليوم السابع" صحة خبر جرى تداوله منسوبا إليها، عن تصريح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن صدور قرار بإغلاق الخيام الرمضانية، وهو ما لم يرد عبر أي من إصدارات المؤسسة أو صفحاتها على مواقع التواصل.

وتضمن المنشور المفبرك، ادعاء بصدور قرار من رئيس الوزراء بإغلاق الخيام الرمضانية، وهو ما لم يرد ضمن أي من المواد والمتابعات الصحفية والإخبارية الموثقة من خلال المصادر الرسمية والمنشورة عبر إصدارات اليوم السابع المتنوعة.

وتواصل أجهزة الدولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مع اتخاذ تدابير مشددة بشـأن التجمعات البشرية، وهو ما تتابعه اليوم السابع لحظة بلحظة من خلال المصادر والجهات الرسمية، وفى ضوء القرارات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين.

وتهيب اليوم السابع بمن يزيفون صورا وملصقات تحمل شعار المؤسسة، بالتزام القانون وعدم التورط في ممارسات تقع تحت طائلة النصوص العقابية، كما تهيب بالقراء والمتابعين تحرى الدقة، واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي، والإصدارات التابعة، والصفحات الموثقة على المنصات المختلفة.

 

52021313230-صورة-مفبركة

اليوم السابع

مجلس الوزراء

الخيم الرمضانيه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة