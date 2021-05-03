النيابة تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في الكمبيوتر

كتبت أمنية الموجى

تستجوب النيابة العامة، متهما بالاستيلاء على قرابة مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلي.

وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اكسسوارات الحاسب الآلي مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو مليون جنيه مصري.

وأضافت التحريات بأنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة فى قطع غيار وإكسسوارات الحاسب الآلي، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 6 مواطنين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها في مجال تجارة اكسسوارات الحاسب الآلي بعد إيهامهم بمنحهم أرباحًا كبيرة، ثم استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.