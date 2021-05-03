النيابة تجرى معاينة تصويرية فى واقعة ذبح سيدة داخل مستشفى الزقازيق الجامعي

الشرقية -فتحية الديب

اصطحبت جهات التحقيق بنيابة قسم ثانى الزقازيق في الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، المتهم بذبح حماته، بعد اعترافه بالواقعة، لإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ساعات من هروبه، واختفائه بأحد الأماكن، وأقر أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأعد لهذا الغرض سكينا، أخفاها بين طيات ملابسه، وتوجه إلى قسم الأنف والأذن بمستشفى الزقازيق الجامعى، المحتجز به زوجته، لإجراء عملية جراحية، وكانت والدتها مرافقة لها، وحاول اصطحاب زوجته بالقوة، لكن والدتها عارضته فقام بذبحها، والتخلص منها للأبد، مدعيا أنها السبب فى خلافاته مع زوجته.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بمقتل " فردوس عبد الجليل" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وقام بها الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، إلى أنه توجد خلافات بين المتهم 37 سنة صاحب ورشة كاوتش، مقيم منشاة أبوعمر، وبين زوجته " إفراح توفيق" 33 عاما، منذ فترة وتعديه عليها بالضرب المبرح وتسبب فى إصابتها إصابة خطيرة بالأذن، وغادرت على اثرها منزل الزوجية، بعد تعمده ضربها وإهانتها، واقامت مع أسرتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لإجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التى إلحاقها بها زوجها، وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، قرر زوجها زيارتها يوم الجمعة الماضى، فى محاولة جديدة منه لإعادتها، إلا أنها رفضت، كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم الا ان القاتل تمكن من الفرار ،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد ساعات من الحادث من ضبطه، وتم إحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدري مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الزوج المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لرفضها عودته زوجته له، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد، كما صرحت بالدفن عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.