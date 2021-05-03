اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 02:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجلس العسكرى فى تشاد يعلن تشكيل حكومة انتقالية

الإثنين، 03 مايو 2021 02:00 ص
المجلس العسكرى فى تشاد يعلن تشكيل حكومة انتقالية محمد إدريس ديبى نجل رئيس تشاد الراحل
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم الجيش التشادى أن المجلس العسكرى -الذى يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبى إتنو- شكَّل حكومة انتقالية وعيَّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبى -الذى يرأس المجلس العسكرى المؤقت- فى مرسوم 40 وزيرًا وسكرتير دولة .

 

وأضافت وكالة الانباء العالمية، أن نجل الرئيس التشادى السابق إدريس ديبي، وافق على تشكيل حكومة انتقالية جديدة لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات، تتضمن 40 وزيراً وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.

 

كما أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد اليوم الأحد، رفع حظر التجوال الذى فرض الشهر الماضى عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي.

 

وتوفى الرئيس "إدريس ديبي" متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالى البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

 

وتم تشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة "محمد إدريس ديبي"، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.

 


المجلس العسكرى فى تشاد

تشاد

أخبار تشاد

الأوضاع السياسية فى تشاد

تشكيل حكومة انتقالية فى تشاد

إدريس ديبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الإفريقى يوفد بعثة إلى تشاد للتحقيق فى مقتل رئيسها

الخميس، 29 أبريل 2021 08:24 م

رئيس وزراء تشاد الجديد يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية على واقع الأزمة.. بدء التباحث مع الأحزاب والقوى السياسية.. والمجلس العسكرى الحاكم يحظر التظاهرات.. ونجل الرئيس الراحل: الحرب لم تنتهِ والتهديد قائم

الخميس، 29 أبريل 2021 02:30 ص

هدوء فى تشاد بعد احتجاجات عنيفة عقب وفاة الرئيس ديبى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:00 م

ماكرون يدين أعمال العنف ضد المتظاهرين فى تشاد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة