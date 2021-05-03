المجلس العسكرى فى تشاد يعلن تشكيل حكومة انتقالية

أ.ش.أ

أعلن المتحدث باسم الجيش التشادى أن المجلس العسكرى -الذى يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبى إتنو- شكَّل حكومة انتقالية وعيَّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبى -الذى يرأس المجلس العسكرى المؤقت- فى مرسوم 40 وزيرًا وسكرتير دولة .

وأضافت وكالة الانباء العالمية، أن نجل الرئيس التشادى السابق إدريس ديبي، وافق على تشكيل حكومة انتقالية جديدة لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات، تتضمن 40 وزيراً وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.

كما أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد اليوم الأحد، رفع حظر التجوال الذى فرض الشهر الماضى عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وتوفى الرئيس "إدريس ديبي" متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالى البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وتم تشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة "محمد إدريس ديبي"، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.