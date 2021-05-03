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المتهم والأفوكاتو.. "حبل" يبرىء تاجر من تهمة قتل صديقه بالشرقية

الإثنين، 03 مايو 2021 11:59 م
المتهم والأفوكاتو.. "حبل" يبرىء تاجر من تهمة قتل صديقه بالشرقية أنور الرفاعى المحامى
كتب إيهاب المهندس

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خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة قتل حدثت في الشرقية مطلع عام 2019، اتهم فيها تاجر بقتل صديقه عامل، عن طريق خنقه بحبل، والمفاجأة أن الحبل أداة الجريمة اتضح أنه ملك المتهم ويضعه على دراجته البخارية منذ أكثر من عام وليس ملك المتهم كما جاء بالتحريات ليحصل المتهم على حكما بالبراءة.

في البداية يقول أنور الرفاعى المحامى بالنقض، أن الواقعة التي سنتحدث عنها حدثت في عام 2019، في مركز أولا صقر بالشرقية، كان في تاجر مبيدات وعامل أصدقاء، وفى النهاية قتل العامل واتهم في قتله صديقه التاجر.

 

واستكمل: وخلال نظر إحدى الجلسات، المتهم اخبرنى أن الحبل الذى قتل بيه المجنى عليه هو حبل متواجد باستمرار على دراجة المجنى عليه، وطلبنا من المحكمة سماع أقوال شاهدة الإثبات زوجة القتيل، وبالفعل طلب رئيس المحكمة استدعائها وكانت متواجدة فى القاعة.

 

وتابع: خلال الجلسة سأل رئيس المحكمة زوجة المجنى عليها وسألها عن لماذا قام زوجها باصطحب حبل معه يوم الواقعة؟.. وردت الزوجة على المحكمة وأكدت أن الحبل متواجد منذ أكثر من سنة على الدارجة النارية التي يمتلكها زوجها، وبهذا الاعتراف أدارة الجريمة الوحيدة وهى الحبل غير مملوكة للمتهم، وزوجة القتيل بشهادتها برأت القاتل.

 

تمر على في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.


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