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الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 11:58 م
الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال.. صور الطائرة الرافال - صورة أ{شيفية
كتب زكى القاضى

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فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة " داسو أفياسيون " الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.
 
 
وكانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.
 
 
جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى ، فضلاً على إمتلاكها لمنظومة تسليح متطورة ، وقدرة عالية على المناورة ، وتعدد أنظمة التسليح بها ، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار .
 
 
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القوات المسلحه

رافال

الجيش المصرى

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