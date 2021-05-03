اليوم السابع
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البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الإثنين، 03 مايو 2021 10:01 ص
البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب ــ محمد الأحمدى

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ترأس صباح اليوم البابا تواضروس الثانى صلوات قداس شم النسيم ووضع خميرة الميرون من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. 
 
وكان قداسته ترأس قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية السبت الماضى، وقدم الشكر لقيادات الدولة والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسفراء الدول، على تهنئتهم التى قدموها بالمناسبة ذاتها، وكذلك للكنائس التى تحتفل مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة، وجاء ذلك فى بداية عظة قداسته بقداس العيد الذىأقيم فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 
جدير بالذكر، أن البابا تواضروس الثانى، شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين والالتزام بنسبةمحدودة لحضور القداسات والصلوات، وضرورة ارتداء الكمامة بشكل دائم و الاهتمام بغسل الأيدى، والتباعد الاجتماعى.
 
وشدد البابا تواضروس، على كهنة قطاعات القاهرة والإسكندرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجه بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة "كلٌ فى كنيسته"، والإعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.
 
وأكد البابا أن الأمانة تقتضى على الجميع "كهنة وشمامسة وشعب"، أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.

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