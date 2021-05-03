الإمارات والولايات المتحدة تبحثان علاقات التحالف الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن القومي

أبوظبي (أ ش أ)

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس كونز يرافقه السيناتور كريس فان هولين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن اللقاء تناول علاقات التحالف الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وسبل دعم هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي، والعمل المشترك لإقرار الاستقرار والسلام والتعاون ومواجهة أسباب التوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي لمصلحة تنمية شعوبها وتقدمها وازدهارها.