اعرف مصير المتهمين بالتنمر على طفل فى عين شمس

كتب سليم على

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مرتكبى واقعة التنمر على طفل في عين شمس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى والتنمر على أحد الأطفال حال تواجده بإحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. -عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. - تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه -تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. -مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.