اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة و122 ألف حالة وفاة بكورونا

الإثنين، 03 مايو 2021 05:00 ص
إفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة و122 ألف حالة وفاة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و536 ألف إصابة مؤكدة، و122 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 4 ملايين و110 آلاف شخص.

 

وأوصت المراكز الإفريقية، فى بيان، الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

 

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم البلدان الأفريقية كافة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة للحد من أعباء الأمراض على القارة.

 

 


إفريقيا

أخبار إفريقيا

كورونا في إفريقيا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

وفيات كورونا بافريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ابتكار جديد فى حمامات الطائرات لمواجهة خطر عدوى فيروس كورونا

الإثنين، 03 مايو 2021 01:00 ص

"الصحة" توضح سبب تأخر تطعيم بعض المسجلين للحصول على لقاح كورونا

الإثنين، 03 مايو 2021 12:31 ص

عضو بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: أسترازينيكا آمن و160 دولة وافقت على استخدامه

الإثنين، 03 مايو 2021 12:05 ص

صندوق النقد يطرح 4 أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كورونا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الإثنين، 03 مايو 2021 12:00 ص

الشئون الوقائية بالصحة تحذر المواطنين: أخطر 10 أيام مقبلة فى وباء كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 11:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة