اليوم السابع
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إغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر وكورنيش النيل بالمنيا فى شم النسيم.. لايف وصور

الإثنين، 03 مايو 2021 12:29 م
إغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر وكورنيش النيل بالمنيا فى شم النسيم.. لايف وصور
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا ، من أمام شارع مصر وشارع كورنيش النيل بمحافظة المنيا الذى شهد حالة من الهدوء التام وعدم وجود أى تجمعات فى شم النسيم عقب تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات.
 
 
وأصدر اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، قرارا بإغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر طوال الاحتفال باعياد الربيع، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
 
كما تناول البث قرار المحافظ المتعلق بإغلاق شارع الكورنيش الذى يمتد من الشمال إلى الجنوب ومنع تواجد السيارات  على الكورنيش بدأ من ليلة أمس الأحد حتى نهاية يوم الاثنين ،كما تناول أيضا الحديث عن حالة الطقس بالمحافظة والتى تتعرض لدرجة حرارة مرتفعة جدا ، تنكسر فى الساعات الأخيرة من الليل وذلك ساعد فى عدم تواجد المواطنين فى الشارع فى شم النسيم واحتفالات اعياد الربيع رغم أن الاماكن الثلاثة المغلقة كانت فى أيام الاحتفالات تكتظ بالمواطنين الذين كانوا يأتون إلى تلك الأماكن من مختلف مراكز المحافظة .
 
ومن ناحية أخرى شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون مع المخالفين للإجراءات الاحترازية وإغلاق الملاهى والكافتيريات المخالفة فورا.
 
 
شارع مصر بالمنيا
شارع مصر بالمنيا

 

شوارع المنيا خاليه من الماره فى شم النسيم
شوارع المنيا خاليه من الماره فى شم النسيم

 

شوارع بلا احتفالات فى المنيا فى شم النسيم
شوارع بلا احتفالات فى المنيا فى شم النسيم

 

طريق الكورنيش فى المنيا
طريق الكورنيش فى المنيا

 


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