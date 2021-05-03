إحالة سائق وربة منزل إلى الجنايات لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة سائق وربة منزل لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة. وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين وعرضها على المعمل الكيماوى، لكتابة تقرير واف عنها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق تاكسي وربة منزل، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن إتجار سائق تاكسي وشريكته ربة منزل بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.