اليوم السابع
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أبناء وقتلة.. أنهى حياة والده بسكين لرغبته في الزواج بالهرم

الإثنين، 03 مايو 2021 03:56 م
أبناء وقتلة.. أنهى حياة والده بسكين لرغبته في الزواج بالهرم سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل بتهمة قتل والده بسكين داخل مسكنهم بالهرم، بسبب رغبة المتهم فى الزواج وعجز والده عن توفير نفقات زواجه، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بمقتل مسن داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليه مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسكين.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن ابن المجني عليه "عاطل" ووراء ارتكاب الجريمة، وذكر أفراد أسرة الضحية، أن المتهم كان يرغب في الزواج، وطلب من والده مساعدته في تدبير نفقات الزواج، إلا أن والده أكد عدم قدرته المادية على مساعدته، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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