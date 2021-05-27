فصل التيار الكهربى عن مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى اليوم، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربى.

وأكد مركز عمليات محافطة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة خلف مدرسة السلام الاعدادية اليوم الخميس، ومنطقة خلف السنترال السياحى يوم السبت المقبل ومنطقة شارع المدارس الأحد المقبل، ومنطقة خلف الشهر العقارى الجديد الاثنين المقبل بمدينة الغردقة ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، خاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.