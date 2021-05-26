3100 مواطنا بشمال سيناء يتلقون لقاح التطعيم ضد كورونا

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصل عدد من تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام 3100 مواطنا فيما يواصل المركز استقبال الأهالي يوميا .

قالت نجلاء حامد الطحاوى مسئول مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن المركز يشهد إقبال متزايد يوميا من الأهالي لأخذ الجرعات المقررة لهم .

أضافت إنه تلاحظ ارتفاع أعداد من يتم تسجيلهم وحضورهم لأخذ المصل بجرعاته الأولى والثانية، مؤكدة أن المركز يتوفر به كميات كافية لكل الأعداد ويقوم الفريق الطبى باستقبال من يتقرر لهم موعد أخذ الجرعة من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء .

وأشارت إلى أنه إلى جانب إعطاء اللقاح يقدم فريق من الفنيين لأهالى شمال سيناء خدمة التسجيل لمن لا يتمكن من التسجيل الالكتروني على الموقع، ومن يريد معرفة أى تفاصيل عن اللقاح والرد على كافة الاستفسارات وهذا الفريق يتواجد فى مقر المركز طوال اليوم .

من جانبه قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أنه في ظل جائحة كورونا تم توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لأهالى شمال سيناء حرصا على الصحة العامة للمواطنين .

وتابع أنه يمكن لأي شخص التسجيل بسهولة بزيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg للتسجيل إلكترونيا ، وللمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن الاتصال على الرقم : ١٥٣٣٥، أو التوجه الى مركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام لمساعدة غير القادرين على التسجيل بأنفسهم .