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الأربعاء، 26 مايو 2021 03:43 م
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ممشى شارع مصر قبلة الشباب والفسحة الحلوة ع النيل بالمنيا.. لايف

الأربعاء، 26 مايو 2021 02:43 م
ممشى شارع مصر قبلة الشباب والفسحة الحلوة ع النيل بالمنيا.. لايف ممشى شارع مصر قبلة الشباب
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من محافظة المنيا، من شارع مصر على كورنيش، وكذلك الممشى الذى تحول إلى قبلة الشباب من مختلف مراكز المحافظة للاستمتاع بنهر النيل ،خاصة مع إعادة افتتاح كورنيش النيل امام المواطنين.
 
ويقع شارع مصر شمال مدينة المنيا ، بحى الإخصاص على كورنيش النيل حيث تم تصميم محلات شارع مصر بصورة حضارية متميزة، تجذب الأنظار حتى تحول المكان إلى أحد معالم محافظة المنيا التى يقبل عليها الشباب وخاصة طلاب الجامعة لالتقاط الصور والتنزه.
 
قال محمد نبيل محمد أحد الشباب الحاصل على الأماكن داخل شارع مصر أن الشباب حريص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد وارتداء الكمامات، وأضاف أن المكان تحول إلى قبلة للرواد للاستمتاع بنهر النيل وأغلب رواد المكان من الشباب ويزداد الإقبال على المكان قرب المغرب مع لحظة غروب الشمس حيث يظهر جمال المكان بشكل أكبر.
 
ولفت أن المكان يتميز بالأمن والأمان وتواجده على كورنيش النيل ونهر النيل.


شارع مصر

ممشى شارع مصر

كورنيش النيل

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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