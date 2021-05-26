اليوم السابع
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ضبط 10 أطنان ملح مغشوش خلال حملات تموينية مكبرة بالبحيرة

الأربعاء، 26 مايو 2021 10:23 م
ضبط 10 أطنان ملح مغشوش خلال حملات تموينية مكبرة بالبحيرة ملح طعام غير صالح للاستهلاك - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة على الأسواق والمصانع غير المرخصة، وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 100 شيكارة ملح مغشوش زنة 50 كيلو بإجمالى 5 أطنان وعدد 10115 كيس  ملح معبأ بإجمالى 5 أطنان أخرى بمركز حوش عيسى.
 
كما تم ضبط أكثر من 20000 عبوة فارغة واستيكارات وأكياس بأسماء شركات معروفة، وتم التحفظ على المضبوطات بعد نقلها، واتخاذ الإجراءات القانونية  تجاه المخالفين.
أشرف على تلك الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.
 

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