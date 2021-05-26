شروط القبول برياض الأطفال بدمياط للعام الدراسى 2022/2021

تملأ بيانات الطفل إلكترونيا بمعرفة ولى الأمر بمسئوليته الشخصية

يقوم ولى الأمر بكتابة البيانات من خلال الرقم القومى للطفل وبطاقة الأب وبطاقة الرقم القومى للأم

يتم القبول بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقرار الوزارى (285) لسنة (2014) مع ضرورة عمل مقابله للطفل، ولن يتم القبول إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية للطفل.

لا يجوز الاستثناء عن موعد التقدم للالتحاق بالصف الأول لرياض الأطفال الذى يبدأ من الثلاثاء الموافق (2021/6/1) حتى يوم الأربعاء الموافق (2021/6/30) طبقا لنص المادة(7) فقرة (1) من القرار الوزارى (285) لسنة 20214.

الشروط التقديم فى مدارس اللغات

قبول الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها بالمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء من شرط السن فى ضوء مراحل التنسيق.

الالتزام بالمربع السكنى لولى الأمر الطفل بالمدارس الرسمية للغات حسب العنوان المدون ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر

يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكترونى لاكثر من مدرسة بذات الإدارة التعليمية

فى حالة ثبوت التقدم فى أكثر من إدارة تعليمية سيلغى النظام الالكترونى فى التقدم

الإدارات التعليمية التى يوجد بها هذه النوعية من المدارس يتم توزيع الأطفال من قبل المديرية على أقرب إدارة لسكنهم مع اتباع القواعد المنظمة للقبول بمرحلة رياض الأطفال

سن القبول بالمستوى الأول بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة يبدأ من حتى سن (5 سنوات /11 شهرا / 29 يوما) مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

يتم الالتزام بالكثافة المقررة قانونا وهى (36) طفلا بكل قاعة عدا مدرسة المستقبل الرسمية المتكاملة المتميزة بإدارة الزرقا التعليمية ومدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات ومدرسة، طيبة الرسمية المتميزة للغات بإدارة دمياط الجديدة التعليمية هو 5 سنوات وتكون الكثافة بها (29) طفلا بكل قاعة.

يتم القبول بمدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات ومدرسة طيبة الرسمية المتميزة للغات بإدارة دمياط الجديدة التعليميه لإدارات التالية "دمياط الجديدة، دمياط، عزبة البرج، كفر البطيخ، كفر سعد، ميت أبو غالب".

يتم القبول بمدرسة المستقبل المتميزة الرسمية للغات بإدارة الزرقا التعليمية لإدارات التالية "الزرقا، الروضة، فارسكور، السرو".

من حق ولى الأمر التقديم لمدرسة رسمية متميزة للغات وأخرى رسمية للغات وفى حالة عدم قبول الطفل بالمدرسة المتميزة المتقدم اليها سوف يتم توزيع الطفل على المدرسة الرسمية المتقدم إليها الطفل فى نطاقة الجغرافى وفقا لسن القبول بها.

تعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولى الأمر للمدارس الرسمية المتميزة للغات، ويرفق صورة من استمارة المقابلة الشخصية بملف الطفل وبناء عليه يتم قبول الطفل أو استبعاده.

تعلن نتيجة القبول المبدئي لمدارس اللغات فى موعد أقصاه فى الفترة من يوم الأحد الموافق (2021/7/25) حتى يوم الخميس الموافق (2021/8/5) ويضاف إلى هذا الميعاد الإجازات الرسمية المقررة بقوانين التى تتخلل هذه الفترة على أن يتم الانتهاء من إعلان نتيجة باقى التناسيق فى اول سبتمبر تطبيقا لأحكام المادة (7)من الفقرة (8) من القرار الوزارى (285) لسنة (2014).

يتم اخذ إقرار على ولى الأمر بوجوب متابعة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد المصروفات فى مدة اقصاها(10) عشرة أيام من إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها وإلا سوف يسقط حق نجله فى القبول طبقا للقرار الوزارى (285) لسنة (2014).