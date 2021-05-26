جامعة الإسكندرية تعقد شراكات علمية مع الدول الإفريقية الفرانكوفونية

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور سامح شحاته المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، وعمداء كليات الآداب والتجارة والطب والهندسة والعلوم، وممثلى الأقسام الفرانكوفونية بكليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية والطب والهندسة والعلوم والزراعة، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين جامعة الإسكندرية والوكالة فى كافة المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية.

خلال اللقاء استعرض الجانبان نشاط الوكالة الفرانكفونية بجامعة الإسكندرية وناقشا سبل تطوير التعاون مع الوكالة فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية بالاضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والباحثين الدراسين باللغة الفرنسية.

وأكد "قنصوه" على استعداد الجامعة لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة بالتعاون مع الوكالة، بما يسهم فى استفادة جامعة الإسكندرية مما تقدمه الوكالة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي ، والتعاون مع الوكالة بصفتها جهة فاعلة فى مجال التنمية الثقافية للمجتمعات لتقديم الخدمات للدول الأفريقية وتنمية المجتمعات الحضرية، لافتاً أن جامعة الإسكندرية لديها علاقات واتفاقيات تعاون مع العديد من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وفرعى الجامعة بتشاد وجنوب السودان، كما تقدم الجامعة برامج تعليمية تدرس باللغة الفرنسية بعدة كليات، مما يؤهل الجامعة للتواجد القوى فى دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وأوضح أن الجامعة تسعى لإنشاء شراكات علمية واستراتيجية مع الجامعات فى الدول الأفريقية فى غرب ووسط وشرق أفريقيا لتكون مركز إشعاع ثقافى وتعليمى فى تلك الدول، مشيراً إلى توجيهات الرئيس السيسى فى هذا الشأن بالتعاون مع دول أفريقيا على كافة المستويات البحثية والعلمية والاقتصادية، وأضاف أن جامعة الإسكندرية تقوم بإرسال قوافل طبية ومنح تعليمية لدول حوض النيل وتعمل على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراه من الدول الإفريقية الدارسين باللغة الفرنسية.

وأكد الدكتور سليم خلبوس فى كلمته على أهمية هذا اللقاء فى تعزير العلاقات بين الوكالة وجامعة الإسكندريه، وإمكانية التعاون لتوطيد العلاقات مع الفرانكفونية الدولية لاسيما القارة الإفريقية ، كما أكد على إهتمام الوكالة الفرانكفونية بعقد المزيد من الأنشطة والفاعليات وعقد الشراكات مع جامعة الإسكندرية ، فيما يتعلق بخطة الوكالة فى الفترة القادمة خاصة فى مجال التوظيف والإدماج المهنى للخريجين وثقافة ريادة الأعمال، وعمل منصة رقمية لتسهيل عمل شراكات دولية، وتحديث مناهج التدريس، ودعم الأبحاث ذات المردود الاجتماعى والاقتصادى المضاف، لا سيما أن الوكالة تسعى لنشر الثقافة بين الشعوب بالتعاون مع الدول الأعضاء بالوكالة لزيادة التواصل بين الجامعات والاستفادة من البرامج التى تقدمها.

كما استعرض عمداء الكليات وممثلى الأقسام الفرانكفونية بالكليات، علاقات التعاون القائمة ومقترحات لزيادة سبل التعاون ودعم وتطوير أقسام اللغة الفرنسية بكليات الجامعة، وزيادة منح التدريب، والمنح للدول الأفريقية، وعمل برامج أكاديمية مشتركة، والتوسع فى البرامج التعليمية التى تُدرس باللغة الفرنسية فى كافة التخصصات العلمية المختلفة، منها الطب والهندسة والآداب والعلوم والفنون وإدارة الأعمال والحقوق والزراعة والتربية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمى مع الجامعات الفرانكفونية ولاسيما الجامعات الفرنسية منها جامعة إكس مارسيليا، وبوردو، وجرونوبل، وسبل تفعيل هذه المقترحات ووضعها فى حيز التنفيذ وفق آلية محددة لهذا الغرض.